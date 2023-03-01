FONBET ведет переговоры с РФС о формате Кубка России на следующий сезон

Генеральный директор букмекерской компании FONBET Сергей Анохин поделился с корреспондентом «СЭ» мнением о формате Кубка России и заявил, что компания намерена продолжить сотрудничество с турниром.

«Мне очень нравится новый формат, как болельщику и генеральному директору букмекерской компании. Надеюсь, что такой формат нравится болельщикам, РФС и клубам. Что будет в следующем сезоне? Мы пока ведем переговоры РФС, но будет некорректно об этом говорить подробнее. Мы хотим сотрудничать и надеемся на продолжение», — сказал Анохин «СЭ».