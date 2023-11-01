Видеотрансляция игры Кубка «Форте» — «СКА-Хабаровск» начнется в 13.50 на сайте «Матч ТВ»

1 ноября «Форте» на своем поле в Таганроге сыграет против «СКА-Хабаровск» в матче шестого раунда Пути регионов FONBET Кубка России по футболу. Встреча пройдет в среду на стадионе «Форте Арена». Начало — в 14.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Форте» — «СКА-Хабаровск» можно будет на сайте matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 13.50 мск.

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«Форте» выступает во второй лиге дивизиона А. Ранее, 18 октября, команда из Таганрога победила «Нефтехимик» (2:0) матче 5-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

17 октября хабаровчане прошли «Амкар-Пермь» (2:0) в предыдущей стадии кубкового турнира.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».