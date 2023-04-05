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Сегодня, 13:58

Форвард «Акрона» Эльдарушев раскрыл секрет победы над «Динамо» в FONBET Кубке России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Акрона» Абу-Саид Эльдарушев объяснил, благодаря чему команда победила «Динамо» (0:0, 4:1 — пенальти) в первой стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Секрет победного матча в том, что мы не отказываемся от своего футбола и играем на своих сильных качествах. Именно поэтому мы выиграли. Очень приятно победить «Динамо». Еще в прошлом году приезжал на этой же стадии Кубка с «Аланией», но мы крупно проиграли. Конечно, сейчас приятно. В этой встрече у меня были флешбэки. Все еще не могу поверить, что одержали победу. Нужно осознать. Это 100 процентов один из лучших моих матчей. Если бы я сегодня забил, то можно было бы сказать, что это мой звездный час, но в целом да. Есть шанс проявить себя. Премиальные? Пусть, что было в раздевалке, остается в раздевалке, ха-ха.
Нам без разницы, с кем играть. Мы обошли такие команды, как «Локомотив» и «Динамо». Эти игры придали нам уверенность. Если попадутся «Крылья Советов», интересное будет дерби. А так — все равно, кто следующий соперник. Мы доказали всем, что можем обыграть Москву», — приводит Sport24 слова Эльдарушева.

Во второй стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России «Акрон» сыграет либо со «Спартаком», либо с проигравшим в полуфинальной паре полуфинала РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-05-forvard-akrona-eldarushev-raskryl-sekret-pobedy-nad-dinamo-v-kubke-rossii
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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