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Сегодня, 19:33

Форвард «Балтики» Энрикес сравнил участие в кубках России и Англии

Виктория Кравченко
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Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес заявил, что Кубки России и Англии по футболу схожи между собой.

«Какие отличия между кубками России и Англии? Я не думаю, что есть много различий. Это турнир, где играют много клубов, в том числе из других дивизионов. Вы можете видеть отношение людей к этому турниру, то же самое и в Англии. Это кубок, для нас будет очень особенным выиграть его, мы очень ожидаем матч за трофей», — цитирует Энрикеса ТАСС.

14 мая «Балтика» победила «Спартак» со счетом 1:0 и вышла в суперфинал Кубка России, где сыграет с «Зенитом».

Источник: https://tass.ru/sport/20829291
РПЛ
ФК Балтика
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