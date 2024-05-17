Форвард «Балтики» Энрикес сравнил участие в кубках России и Англии

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес заявил, что Кубки России и Англии по футболу схожи между собой.

«Какие отличия между кубками России и Англии? Я не думаю, что есть много различий. Это турнир, где играют много клубов, в том числе из других дивизионов. Вы можете видеть отношение людей к этому турниру, то же самое и в Англии. Это кубок, для нас будет очень особенным выиграть его, мы очень ожидаем матч за трофей», — цитирует Энрикеса ТАСС.

14 мая «Балтика» победила «Спартак» со счетом 1:0 и вышла в суперфинал Кубка России, где сыграет с «Зенитом».