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Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев заявил, что поставил перед собой цель с количеством забитых голов за сезон.
26 ноября гол Мусаева помог ЦСКА разгромить «Рубин» (3:0) в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.
— Что можешь сказать о своем голе?
— Роша вырезал хорошую передачу. Получилось так, что не было офсайда. Ударил мимо вратаря и гол. Мы хорошо выбегали в контратаки. Это была установка тренера.
— Как оценишь свою результативность?
— Я ставлю цель на каждую игру. В заметках есть число, сколько голов хочу забить за сезон. Уже говорил, что мне нравится Виктор Дьекереш из «Спортинга». Если брать игроков из прошлого, это Дидье Дрогба. Его злость и агрессию, — сказал Мусаев.
В текущем сезоне в активе 23-летнего форварда 24 матча за армейцев во всех турнирах, восемь мячей и четыре результативные передачи.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2