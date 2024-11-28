Сулейманов: «У «Локомотива» была задача обыграть «Динамо»

Сегодня, 22:15
Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал поражение от московского «Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Отрицательные эмоции. У нас была задача выиграть этот матч, как и в каждой игре. Потенциальный соперник? Без разницы», — сказал форвард.
Во втором матче победу одержали бело-голубые благодаря голу Константина Тюкавина на 89-й минуте — 1:0. Первый матч завершился победой железнодорожников — 2:1. В серии пенальти точнее были игроки «Динамо» — 4:3.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2