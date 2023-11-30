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Сегодня, 11:31

Форвард «Оренбурга» Оганесян назвал заслуженной победу над «Спартаком»: «Мы контролировали игру»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян прокомментировал «СЭ» победу над «Спартаком» (1:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Заслуженная победа. Мы контролировали игру, владели инициативой. Мне всегда приятно играть со «Спартаком», это моя прошлая команда, именитый клуб. Для меня это дополнительная мотивация», — сказал Оганесян «СЭ».

29 ноября «Спартак» на выезде уступил «Оренбургу» со счетом 0:1 в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Ответная игра пройдет в марте 2024 года на домашнем стадионе московской команды.

Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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