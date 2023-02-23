Форвард «Ростова» Комличенко — о матче с «Уралом»: «Много борьбы, мало футбола»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко поделился мнением об игре команды в четвертьфинальном матче FONBET Кубка России с «Уралом» (1:1).

«Тяжелая игра. Много борьбы, мало футбола. Почему не было в старте? Я пропустил три дня сборов последние из-за болезни. Конечно, поле повлияло. Была установка чуть-чуть упростить игру. Сложно было созидать. Что говорил Карпин в перерыве? То же самое, упростить игру. Чуть добавить впереди», — приводит «РБ Спорт» слова Комличенко.

Также он ответил на вопрос, будет ли принципиальным противостояние с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой в гонке бомбардиров.

«Я не знаю. Пусть он играет, посмотрим, пусть доказывает», — добавил футболист.

Ответный матч пройдет 27 февраля в Екатеринбурге. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.