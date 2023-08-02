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Сегодня, 22:16

Игрок «Сахалина» Большунов: «Можно сказать, что у 2Drots от медийного только название»

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Нападающий «Сахалина» Даниил Большунов прокомментировал «СЭ» поражение в матче против 2Drots (0:2) первом раунде Пути регионов FONBET Кубка России.

— Как оценишь уровень игры медиакоманд? Есть ли разница между медийным клубом и профессиональным?

— Команда хорошо подобрана. Все раньше профессионально играли. У всех футбольная школа имеется. Они уже на протяжении трех лет играют одним составом. Они более сыграны, а мы провели буквально одну игру. Можно сказать, что у 2Drots от медийного только название.

— Как относишься к тому, что медиакоманды участвуют в Кубке России?

— Положительно. Это хорошо сказывается для российского футбола, потому что у них очень много болельщиков, — сказал Большунов.

Во втором раунде FONBET Кубка России 2Drots сыграют с «Муромом».

(Сергей Жуков)

Футбол
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Сахалин
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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