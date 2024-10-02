Николсон о своем будущем в «Спартаке»: «Я остаюсь»

2 октября, 22:37
Нападающий «Спартака» Шамар Николсон после победы над «Динамо» (3:2) в 5-м туре пути РПЛ FONBET Кубка России заявил, что останется в команде зимой.
— Прекрасный гол Жозе, — начал Николсон.
— Когда вы забьете со штрафного?
— Я нет, Жозе теперь бьет. Игра говорит сама за себя. Мы бьемся до конца. Было 1:2, мы перевернули счет.
— Удобный ли «Динамо» соперник для «Спартака»?
— Против «Динамо» играть непросто. Я был воодушевлен этим матчем.
— Какие цели на сезон?
— Посмотрим. Каждый матч с командой, с которой играет «Спартак», для нас как финал.
— Вы чувствуете поддержку от главного тренера?
— Я чувствую поддержку Станковича.
— Хотите остаться зимой?
— Да, я остаюсь в «Спартаке».
— Что можете сказать о предстоящих играх с «Ростовом»?
— На каждую игру одинаково настраиваемся.
— Два года назад вы праздновали победу в Кубке шампанским. Верите, что сможете сделать так же в этом розыгрыше?
— Конечно. Для этого нужно побеждать.
«Спартак» (12 очков) гарантировал себе выход в плей-офф пути РПЛ с первого места в группе A. В четвертьфинале красно-белые сыграют с «Ростовом». «Динамо» (8) идет вторым в квартете.