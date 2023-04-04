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Сегодня, 19:03

Форвард «Урала» Влут — об игре со «Спартаком»: «Очень рад победе! Атмосфера невероятная!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Нападающий «Урала» Рай Влут
Рай Влут.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Урала» Рай Влут после победы над «Спартаком» (2:1, 3:2 — общий счет) в 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России прокомментировал результат встречи корреспонденту «СЭ».

— Я очень рад победе! Атмосфера невероятная!

Победу хозяевам поля принесли голы Ибраимы Сиссе и Фаниля Сунгатуллина. Единственный мяч в составе красно-белых забил Кейта Бальде.

«Спартак» вылетел в Путь регионов FONBET Кубка России. «Урал» пробился в финал Пути РПЛ турнира, в котором сыграет с победителем пары ЦСКА — «Крылья Советов».

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
04 апр, 17:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:1
Спартак
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Рай Влут
2
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