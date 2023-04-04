Сегодня, 19:03
Нападающий «Урала» Рай Влут после победы над «Спартаком» (2:1, 3:2 — общий счет) в 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России прокомментировал результат встречи корреспонденту «СЭ».
— Я очень рад победе! Атмосфера невероятная!
Победу хозяевам поля принесли голы Ибраимы Сиссе и Фаниля Сунгатуллина. Единственный мяч в составе красно-белых забил Кейта Бальде.
«Спартак» вылетел в Путь регионов FONBET Кубка России. «Урал» пробился в финал Пути РПЛ турнира, в котором сыграет с победителем пары ЦСКА — «Крылья Советов».