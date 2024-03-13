Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Календарь
Путь РПЛ. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

13 марта, 23:14

Кассьерра — о победе над «Динамо»: «Очень рад, что смог отличиться. С «Динамо» никогда не бывает легко играть»

Гоша Чернов
Корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Очень рад, что смог отличиться, — начал Кассьерра. — Сама игра вышла непростой. С «Динамо» никогда не бывает легко играть. Главное — победа. Сейчас нужно перевести дух.

— Показалось, что у «Зенита» сегодня было много пространства. Это стало ключевым фактором победы?

— Действительно, это был важный фактор, которым мы воспользовались. «Динамо» оставляло много пространства за спиной. Думаю, немного тяжело пришлось в конце, ведь мы не забили еще парочку голов, хотя полностью заслужили это — были моменты, не реализовали их.

— Есть досада от того, что не удалось оформить хет-трик?

— Нет, для меня всегда командное важнее личного. Как бомбардир и нападающий, я, конечно, всегда стремлюсь забивать. Сегодня забил два — хорошо. Впереди много матчей и много забитых голов, — сказал Кассьерра.

«Зенит» одержал победу по сумме двух встреч (первый матч — 0:1) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Динамо» продолжит выступать в Пути регионов турнира.

Матео Кассьерра
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
0
Читайте также
Кузяев дал интервью на французском языке после матча с «Лансом»
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
Гаджиев: «Спартак» — действительно непредсказуемая команда»
Бистрович признался, что для «Балтики» РПЛ важнее Кубка России
Капитан «Ростова» Глебов: «Было бы лучше провести матч Кубка России с «Уралом» у нас»
Педро: «Не чувствую себя звездой. Мне нужно сохранять голову холодной, ведь я еще молод»
Сенников — про объявления судьями решений в матчах РПЛ и Кубка: «Это никому ненужная информация»
ЭСК поддержала решение Карасева засчитать гол «Спартака» в матче с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вратарь «Зенита» Адамов: «Рады взять реванш. Давно не выигрывали у «Динамо»

Нино — о победе над «Динамо»: «Очень рад, что смог отличиться. С «Динамо» никогда не бывает легко играть»