Камоцци: «Сезон был очень проблемным для «Спартака». Клуб должен бороться за медали»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых от «Балтики» (0:1) в финальном матче Пути регионов FONBET Кубка России.

«Жаль, что «Спартак» проиграл. Но это футбол — может произойти что угодно. Действительно, этот сезон был очень проблемным для «Спартака». В этом году опять без трофеев. Но такой клуб должен бороться за медали!» — сказал Камоцци «СЭ».

«Спартак» вылетел из Кубка России. «Балтика» вышла в суперфинал турнира. 2 июня в Москве на стадионе «Лужники» калининградцы сыграют с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

В текущем сезоне чемпионата России «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 46 очков после 28 туров. Отставание от идущего третьим «Краснодара» составляет 4 очка.