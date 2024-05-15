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Сегодня, 13:03

Камоцци: «Сезон был очень проблемным для «Спартака». Клуб должен бороться за медали»

Зарина Халимхонова
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Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых от «Балтики» (0:1) в финальном матче Пути регионов FONBET Кубка России.

«Жаль, что «Спартак» проиграл. Но это футбол — может произойти что угодно. Действительно, этот сезон был очень проблемным для «Спартака». В этом году опять без трофеев. Но такой клуб должен бороться за медали!» — сказал Камоцци «СЭ».

14&nbsp;мая. Алекс Фернандес и&nbsp;Данил Пруцев в&nbsp;матче финала пути регионов Кубка России &laquo;Балтика&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; (1:0). «Балтика» без затяжек и симуляций, «Спартак» без трофея, Слишкович — видимо, без поста главного тренера

«Спартак» вылетел из Кубка России. «Балтика» вышла в суперфинал турнира. 2 июня в Москве на стадионе «Лужники» калининградцы сыграют с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

В текущем сезоне чемпионата России «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 46 очков после 28 туров. Отставание от идущего третьим «Краснодара» составляет 4 очка.

Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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