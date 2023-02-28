Камоцци — о выступлении «Спартака»: «Надеюсь, все продолжится в том же духе и команда поборется за чемпионство»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил перспективы красно-белых в РПЛ после победы команды в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Локомотива» (4:2).

«Отличный матч в исполнении «Спартака»! Надеюсь, что все продолжится в том же духе и команда будет бороться за чемпионство», — приводит Sport24 слова Камоцци.

По итогам двух игр с железнодорожниками «Спартак» вышел в полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России.

В турнирной таблице чемпионата страны красно-белые занимают второе место, набрав 36 очков за 17 туров.