Сегодня, 09:22
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил перспективы красно-белых в РПЛ после победы команды в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Локомотива» (4:2).
«Отличный матч в исполнении «Спартака»! Надеюсь, что все продолжится в том же духе и команда будет бороться за чемпионство», — приводит Sport24 слова Камоцци.
По итогам двух игр с железнодорожниками «Спартак» вышел в полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России.
В турнирной таблице чемпионата страны красно-белые занимают второе место, набрав 36 очков за 17 туров.