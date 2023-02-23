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Сегодня, 16:49

Франко Камоцци: «Я всегда был уверен в уровне Пруцева, у него большое будущее»

Алина Савинова
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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал гол полузащитника красно-белых Данила Пруцева в матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Локомотива» (1:0).

«Рад, что Данил забил гол в кубковом матче, поздравляю его и команду. Я всегда был уверен в уровне Пруцева и в том, что он будет полезен «Спартаку». Это действительно талантливый футболист, у него большое будущее. Сейчас Пруцеву нужно еще усерднее работать, тогда все обязательно получится», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

Ответная игра между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.

В текущем сезоне 22-летний Пруцев провел 21 матч за красно-белых, забил два гола и сделал 3 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-vsegda-by-l-uveren-v-urovne-prutseva-u-nego-bol-shoe-budushhee/
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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