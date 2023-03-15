Франко Камоцци: «Финал Кубка России — это цель и обязанность «Спартака»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что московский клуб обязан выйти в финал FONBET Кубка России и выиграть турнир.

«Считаю, что финал Кубка России — это цель и обязанность «Спартака». Красно-белые обязательно выиграют его! Финал мечты — это «Спартак» — «Зенит» или «Спартак» — ЦСКА», — приводит Sport24 слова Камоцци.

14 марта «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (1:1) в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России. Ответный матч между клубами состоится 5 апреля. Начало — в 19.00 по московскому времени.