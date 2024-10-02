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2 октября, 22:26

Денисов — об удалении Станковича: «Тренер заступается за нас, хочет лучшего»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал, как удаление главного тренера Деяна Станковича в матче 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России с московским «Динамо» (3:2) повлияло на игроков команды.

— Удалился Станкович, после была стычка. Как это было изнутри?

— Тренер заступается за нас, хочет лучшего для нас. Эмоции — часть футбола. Забили, потому что хотели забить. Было рвение.

— Его удаление завело вас?

— Не могу говорить за всех. Видел четкую цель, которую мы достигли. Я бы мог сказать, что кто-то плохой. Кто будет говорить про «Спартак» плохо, тот будет получать от нашей команды.

— Есть суперкомпьютер, который предрек «Спартаку» шестое место.

— Очень рад, что вокруг меня стоят люди, а не компьютеры. Я бы считал очки по весне.

Станкович на 86-й минуте матча «Спартак» — «Динамо» получил две желтые карточки в одном эпизоде за недовольство решением главного арбитра матча Виталия Мешкова.

Деян Станкович
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов

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