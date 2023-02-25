Футболист «Волги» заявил, что рано или поздно все оформят Fan ID

Футболист «Волги» Дмитрий Ефремов прокомментировал поражение от «Зенита» (0:3) в матче FONBET Кубка России.

«В первом тайме явным преимуществом владел «Зенит». Во втором тайме мы первые 15-20 минут сдвинули игру от своих ворот и уже угрожали воротам питерской команды. До второго гола была равная игра. Может быть, мы чуть-чуть переигрывали или остроты не хватало в завершающей стадии. Но во втором тайме начали оказывать более серьезное давление воротам «Зенита». Что касается влияния погодны, мы все играли в одинаковых условиях. Не думаю, что где-то это сказывалось в игре. Хотелось, чтобы поле было другого качества. При теплой погоде игралось бы всем комфортнее. В Кубке России Fan ID пока не действует. На наш стадион приходили болельщики, например, на матч с «Рубином», и их было достаточно много. Конечно, хотелось бы видеть больше людей на стадионах, но ничего с этим не поделаешь. Рано или поздно все оформят Fan ID и будут ходить на футбол, как прежде», — приводит слова Ефремова Sport24.

Обыграв «Волгу», «Зенит» вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов, где сыграет с командой РПЛ, которая потерпит поражение в 1/4 финала Пути РПЛ.

В осенней части сезона-2022/23 Fan ID функционировал на стадионах пяти клубов РПЛ: «Ростова», «Урала», «Крыльев Советов», «Сочи» и «Нижнего Новгорода». С весенней части сезона Fan ID должен будет работать на аренах всех 16 команд премьер-лиги.