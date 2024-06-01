Форвард «Зенита» Сергеев: «Суперфинал Кубка России — особенный матч: этого трофея еще нет в моей коллекции»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Балтикой» в суперфинале FONBET Кубка России.

«Для меня суперфинал Кубка — особенный матч. Потому что у меня получилось в России выиграть вторую лигу, первую лигу, премьер-лигу, Суперкубок. А вот Кубка России до сих пор нет. Хотелось бы, конечно, и этот трофей в коллекцию. Настрой будет и у меня, и у всей команды очень серьезный, потому что «Зенит» может оформить в этом году требл, — цитирует Сергеева «РБ Спорт».

Суперфинал Кубка России состоится 2 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 18.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Карасев.

В сезоне-2023/24 «Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, став чемпионом России в шестой раз кряду. «Балтика» финишировала 15-й и вылетела в первую лигу.