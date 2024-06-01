Сергеев: «Балтика» не будет закрываться и отсиживаться в обороне — это не стиль Игнашевича»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев оценил игру «Балтики» в преддверии очного матча суперфинала FONBET Кубка России.

«Я думаю, «Балтика» не будет закрываться, не будет отсиживаться в обороне, это не стиль Сергея Игнашевича. Они будут тоже играть в атаку, так что я думаю, будет интересная игра и будет очень много борьбы, потому что это финал. Но все равно в каких-то моментах и они, и мы будем осторожничать», — цитирует Сергеева «РБ Спорт».

Суперфинал Кубка России состоится 2 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 18.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Карасев.

В сезоне-2023/24 «Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, став чемпионом России в шестой раз кряду. «Балтика» финишировала 15-й и вылетела в первую лигу.