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Сегодня, 21:17

Сергеев: «Балтика» не будет закрываться и отсиживаться в обороне — это не стиль Игнашевича»

Владислав Корегин
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев оценил игру «Балтики» в преддверии очного матча суперфинала FONBET Кубка России.

«Я думаю, «Балтика» не будет закрываться, не будет отсиживаться в обороне, это не стиль Сергея Игнашевича. Они будут тоже играть в атаку, так что я думаю, будет интересная игра и будет очень много борьбы, потому что это финал. Но все равно в каких-то моментах и они, и мы будем осторожничать», — цитирует Сергеева «РБ Спорт».

Суперфинал Кубка России состоится 2 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 18.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Карасев.

В сезоне-2023/24 «Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, став чемпионом России в шестой раз кряду. «Балтика» финишировала 15-й и вылетела в первую лигу.

Источник: «РБ Спорт»
Иван Сергеев
Сергей Игнашевич
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
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