Футболисты «Акрона» получат звания мастеров спорта

Футболисты «Акрона» из Тольятти после победы над «Спартаком» (2:1) во второй стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России получат звания мастеров спорта.

Согласно Единой спортивной классификации, утвержденной в 2017 году приложением к приказу Министерства спорта, для получения звания «мастер спорта» надо войти в число первых четырех команд в Кубке России среди мужских команд (у женских — в число двух лучших).

После того, как завершится полуфинальный матч Пути регионов FONBET Кубка России «Краснодар» — «Крылья Советов», «Акрон» выполнит это условие, став одной из четырех команд, оставшихся в розыгрыше трофея. Помимо «Акрона» и победителя матча «Краснодар» — «Крылья Советов», шансы на победу в Кубке страны сохранят ЦСКА и «Урал», которые играют между собой в финале Пути РПЛ.