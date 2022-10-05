Белоус: «У «Рубина» нет игры, нет мысли»

Сегодня, 19:21
Футбольный функционер Юрий Белоус поделился мнением о возможной отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».
«Не знаю, какое целеполагание у Слуцкого в «Рубине». Мне сложно говорить об этом. Пока я не вижу, за счет чего команда может решить те задачи, которые ей вроде бы поставили. У «Рубина» нет игры, нет мысли. Набор футболистов неплохой, но игры вообще нет.
У генерального директора «Рубина» терпения или упрямства достаточно, поэтому не знаю, готов ли он производить какие-либо замены. Может Слуцкому дадут время на исправление. Вылет из Кубка — это печально, но время, чтобы все исправить в лиге еще есть. Но не видно за счет чего, Слуцкий будет это делать», — цитирует Белоуса «РБ Спорт».
В матче 1/32 финала Кубка России «Рубин» проиграл «Волге» (1:2).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования