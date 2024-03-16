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Кубок России

16 марта, 07:43

Гаджиев: «Сложно предсказать, кто победит в кубковом противостоянии «Зенита» со «Спартаком»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев поделился мнением о жеребьевке полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России: «Зенит» сыграет со «Спартаком».

«Это же принципиальное противостояние. Оно стало таким особенно в последние годы. Поэтому, где бы они ни играли — в четвертьфинале, полуфинале, финале или на ранней стадии — борьба будет напряженной. Сложно предсказать, кто победит. Особенно с учетом кубковой специфики. Но в двухматчевой дуэли шансы «Зенита» возрастают. Если бы полуфинал состоял из одной встречи, то она могла бы сложиться во-всякому. Но в двух матчах вероятность случайности снижается. Поэтому приоритет отдаю питерцам», — цитирует Vprognoze.ru Гаджиева.

Первые матчи 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдут 2-4 апреля, а ответные встречи — 16-18 апреля.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11602916-gadzhiev-ocenil-shansy-spartaka-i-zenita-v-protivostoyanii-v-polufinale-kubka-rossii.html
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гаджи Гаджиев
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