0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Путь РПЛ. Групповой раунд
Путь регионов
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 21:58

Гаджиев о возможном приходе Павлюченко в «Уфу»: «Спящий гигант проснулся!»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев высказался о потенциальном переходе нападающего Романа Павлюченко в «Уфу».

«Павлюченко — он же «спящий гигант»! Поспал, и вот — проснулся! Думаю, что это больше похоже на акцию. Футбол — это же зрелище, в какой-то степени шоу. Матч длится полтора часа, а разговаривают о нем сутками. Газизов умеет привлечь внимание к команде, привлекает разные группы людей на трибуны, и я думаю, что приход Павлюченко — хорошая акция для популяризации «Уфы», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ru».

Ранее сам Павлюченко сообщил, что может возобновить карьеру в составе «Уфы». Таким образом, 41-летний футболист сможет помочь уфимскому клубу пройти дальше в Кубке России и забить двухсотый гол на клубном уровне.

«Уфа» в очередном раунде Кубка России сыграет против «Ахмата». Матч пройдет 26 февраля.

Источник: «Газета.Ru»
Роман Павлюченко
ФК Уфа
Гаджи Гаджиев
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
«Госуслуги» со 2 февраля приостановили прием заявлений на загранпаспорт нового образца
Лавров: чем дальнобойнее оружие поставляется Киеву, тем дальше его нужно отодвигать от РФ
Песков назвал констатацией факта слова Гейтса о России с сильным правительством
В Запорожскую область прибыли турецкие добровольцы для участия в СВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Павлюченко: «Как только подпишу контракт с «Уфой», то, конечно, Олечка Бузова будет главным гостем»