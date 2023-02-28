Гаджиев: «Локомотиву» предстоит непростая борьба за выживание. Но, думаю, они сохранят место в РПЛ»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился мыслями после противостояния «Спартака» и «Локомотива» в FONBET Кубке России.

«В целом, уверенная победа «Спартака» в двухматчевой дуэли. «Спартак» лучше готов. У «Локомотива» остаются проблемы. Железнодорожникам предстоит непростая борьба за выживание. Но, думаю, они сохранят место в премьер-лиге», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

Оба матча 1/4 финала FONBET Кубка России завершились победой «Спартака». «Локомотив» продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов, а красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ.