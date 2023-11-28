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Кубок России

Сегодня, 13:55

Гаджиев оценил шансы соперников в кубковом матче «Локомотива» и «Балтики»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев накануне встречи «Локомотива» и «Балтики» высказал мнение о соотношении сил команд.

«Между соперниками нет слишком большой разницы. «Балтика» неплохо выступает в кубке, хотя и не очень хорошо идет в чемпионате РПЛ. С учетом того, что она играет на своем поле, шансы равны и откровенного фаворита нет. Потенциал «Локомотива» выше, но в данном случае это не имеет большого значения. Такая ситуация, как случилась с железнодорожниками во встрече с «Крыльями Советов», волевую команду дополнительно мотивирует, а безвольную — угнетает. Думаю, что возможная плохая погода не поможет никому. И этот фактор не станет ключевым. Хотя в этом случае немного сложнее будет «Локомотиву», у которого индивидуальное мастерство игроков повыше. «Балтика» в основном ориентируется на продольную игру, длинные передачи, подборы. Можно было бы подумать, что им неблагоприятная погода окажется более на руку. Но ведь они в таких условиях проиграли «Спартаку», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

«Балтика» сыграет с «Локомотивом» в рамках 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 28 ноября. Матч пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде и начнется в 18:15 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11341166-gadzhiev-ocenil-shansy-sopernikov-v-kubkovom-matche-lokomotiva-i-baltiki.html
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
Гаджи Гаджиев
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