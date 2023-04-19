Гаджиев оценил вклад Калешина в победах «Акрона» в FONBET Кубке России

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о главном тренере «Акрона» Евгении Калешине.

«Он вдумчивый, дисциплинированный и строгий и фанатично преданный. Тренер должен быть таким: фанатично влюбленным в дело, работоспособным. Наставник должен быть волевым, вот он волевой. Остальных качеств я не знаю, но он старается, насколько я знаю, глубоко изучать игру ведущих команд Европы, мира. Простыми словами: хороший и профессиональный тренер», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гаджиева.

Во втором полуфинале FONBET Кубка России «Акрон» обыграл «Спартак» со счетом 2:1. В следующем раунде тольяттинский клуб сыграет с победителем пары «Краснодар» — «Крылья Советов».