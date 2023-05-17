Гаджиев: «Не думаю, что «Урал» сядет вниз и будет играть на контратаках с «Краснодаром»

17 мая, 11:49
Заслуженный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мыслями о финальном матче Пути регионов FONBET Кубка России между «Краснодаром» и «Уралом».
«Не могу сказать, что сейчас кто-то из команд РПЛ глубоко садится назад только для контратакующей игры. Сейчас команды не действуют так однообразно. Многое зависит от разных факторов. Можно прессинговать соперника на его половине поля или использовать какой-то комбинированный вариант. Не думаю, что «Урал» изначально сядет вниз и будет играть на контратаках. Он еще поборется за инициативу», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Гаджиева.
Встреча между командами пройдет 17 мая и начнется в 19.30 по московскому времени. Победитель сыграет в суперфинале с московским ЦСКА. Ранее «РБ Спорт» сообщал, что на матче ожидается до 25 тысяч болельщиков.