Гаджиев: «Не думаю, что «Урал» сядет вниз и будет играть на контратаках с «Краснодаром»

Заслуженный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мыслями о финальном матче Пути регионов FONBET Кубка России между «Краснодаром» и «Уралом».

«Не могу сказать, что сейчас кто-то из команд РПЛ глубоко садится назад только для контратакующей игры. Сейчас команды не действуют так однообразно. Многое зависит от разных факторов. Можно прессинговать соперника на его половине поля или использовать какой-то комбинированный вариант. Не думаю, что «Урал» изначально сядет вниз и будет играть на контратаках. Он еще поборется за инициативу», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Гаджиева.