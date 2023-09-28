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Кубок России

28 сентября, 23:55

Гаджиев считает, что 2DROTS показывают уровень второй лиги

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил уровень медийной команды 2DROTS.

28 сентября 2Drots уступили «Химкам» (0:2) в четвертом раунде пути регионов FONBET Кубка России.

«Разница в игре между командами определённо есть, но она не настолько критична. Тем более «Химки» сейчас находятся в первых строках Первой лиги, а еще вчера вообще играли в РПЛ. Я думаю, что 2DROTS показывают уровень Второй лиги, команды которой достаточно часто обыгрывают соперников старше — такой уж у нас демократичный футбол», — цитирует Гаджиева RT.

В текущем розыгрыше Кубка России 2DROTS обыграли «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и кировское «Динамо» (2:0).

Источник: RT
Футбол
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Химки
Гаджи Гаджиев
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