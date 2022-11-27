Гаджиев считает, что у Соболева есть определенные навыки в борьбе

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о массовой драке, которая произошла в конце матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0, 4:2 по пенальти).

«Как оценю удар Николсона? Я детали так не разбирал. Я больше за Соболевым следил, который, по-моему, очень хотел подраться. Александр ходит на наши турниры. У него, наверняка, есть определенный навык в борьбе. Драка в конце — это апогей первой части сезона. Пострадавших нет и хорошо», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Он также заявил, что никого не винит в этой драке. По его словам, он не знает всей картины произошедшего.

«Что получилось, то получилось. Наверное, драка — это тоже то, ради чего мы смотрим футбол. Я не за то, чтобы в футболе дрались друг с другом, но это подчеркивает определенные эмоции. «Спартак» и «Зенит» — вечные конкуренты. У ребят есть эмоциональная составляющая, и это здорово», — добавил Гаджиев.

По итогам массовой драки перед серией пенальти прямые красные карточки получили по три игрока из каждой команды: у «Зенита» — Малком, Барриос и Родригао, у «Спартака» — Николсон, Соболев и Селихов.

«Спартак» занял первое место в группе B с 13 очками и вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России. «Крылья Советов» завершили групповой турнир на второй строчке с 12 очками. Самарцы также прошли в верхнюю сетку плей-офф.

«Зенит» с 11 очками стал третьим и попал в нижнюю сетку плей-офф Кубка страны. «Факел» не смог набрать ни одного очка и завершил групповой турнир с 6 поражениями.