Гаджиев считает ЦСКА фаворитом в ответном матче с «Краснодаром»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев считает, что у ЦСКА больше шансов на победу, чем у «Краснодара», в ответном четвертьфинальном матче FONBET Кубка России.

«Шансы всегда есть, я не могу сказать, что различие в классе сумасшедшее, которое не оставляет возможностей. Просто шансы у одних выше, а у других — ниже. Армейцы ближе к успеху, чем «Краснодар», в силу крупной победы», — цитирует Гаджиева «Газета.Ru».

Первая встреча между командами завершилась победой ЦСКА со счетом 3:0. Ответная игра пройдет сегодня, 28 февраля, и начнется в 19.30 по московскому времени.