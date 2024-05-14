Гаджиев выделил ключевой фактор ответного матча «Зенита» и ЦСКА в Кубке России

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от предстоящей встречи петербургского «Зенита» с московским ЦСКА в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Безусловно, отпечаток недавней встречи «Зенита» и ЦСКА в РПЛ останется на предстоящем кубковом поединке. Закон футбола гласит, что проигравшая команда стремится реабилитироваться. Питерцы хотят выиграть. Более того, хотят выиграть все трофеи в нынешнем сезоне. Они внесут коррективы в свою игру.

Но, всё равно, это будет новая история. А исход матча решат те же факторы, что и в предыдущем. Тогда выиграл тот, кто первый реализовал свой момент. Если бы Вендел тогда забил в оставленные Торопом ворота, то итог был бы совсем другой. Вот это сохранится. В игре равных соперников реализация имеет решающее значение», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

«Зенит» встретится с ЦСКА 15 мая на своем поле в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. В первой встрече команды сыграли вничью — 1:1.