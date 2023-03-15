Гаджиев: «Локомотивом» так управляли, что опустили команду на дно»

Российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о поражении «Локомотива» в матче Пути регионов FONBET Кубка России против «Акрона» (1:1, пенальти — 6:7).

«Когда «Локомотив» выигрывал первые матчи после возобновления чемпионата, то все тоже задавали вопрос, с чем это связано. «Локомотив» не случайно опустился на дно. Это не зависело от футболистов. Это зависело от управления клубом. «Локомотивом» так управляли, что опустили команду. Хорошо, что удалось победить в Ростове, Грозном. Но в матче с «Ахматом» «Локомотиву» повезло. До конца в команде не отрегулированы управленческие механизмы. «Локо» в случае победы все равно засчитали бы поражение», — цитирует Гаджиева «Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что железнодорожники нарушили регламент турнира, заявив на игру с «Акроном» капитана команды Дмитрия Баринова. Полузащитник не должен был принимать участие в матче, так как получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию. Однако тольяттинская команда не будет подавать протест на результат встречи.