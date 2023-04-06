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Сегодня, 18:49

Гаджиев: «Очень сложно спрогнозировать, что нас ждет в Кубке»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился мнением о формате FONBET Кубка России.

«Очевидного фаворита в Кубке России нет. Турнир в этом сезоне стал намного интереснее, чем было раньше. Игра относительно равных команд изобилует разного рода случайностями, поэтому у одной из команд есть второй шанс себя проявить. От этого становится интереснее», — приводит RT слова Гаджиева.

Также он заявил, что выбрать фаворита в Пути регионов сложнее.

«Спартак» и «Крылья» сейчас не в форме, поэтому разница между ними не более двух копеек. «Акрон» показал себя с сильной стороны, выбив «Динамо» и «Локомотив», так что команду Калешина не стоит списывать со счетов, потому что они будут цепляться изо всех сил. Сегодня либо «Краснодар», либо «Ростов» присоединится к этой компании, и тоже очень сложно спрогнозировать, что нас ждет. И это прекрасно. Этим и повышается интерес к футболу, когда результат непредсказуем», — отметил специалист.

В текущем сезоне розыгрыш Кубка России состоит из двух сеток: Путь РПЛ и Путь регионов. Турнирная система на стадии плей-офф основана на принципе выбывания после двух поражений (Double Elimination). Финал Кубка пройдет в июне 2023 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1132932-gadzhiev-kubok-rossii-prognoz
Футбол
Кубок России
Гаджи Гаджиев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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