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Сегодня, 21:50

Гафин: «Здорово, что у молодых воспитанников академии «Динамо» сегодня получилось себя проявить»

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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился эмоциями от крупной победы команды над «Крыльями Советов» в матче 3-го тура группового турнира FONBET Кубка России (5:1).

— Какие эмоции от разгромной победы?

— Здорово, что у наших молодых воспитанников академии сегодня получилось себя проявить. Все ребята показали самоотдачу и хороший результат.

— Можно ли сказать, что Виктор Окишор — новая легенда «Динамо»?

— Пока нет, но те, кто интересуется клубом, следит за развитием академии знают, что у Вити большой потенциал.

«Динамо» на данный момент с 6 очками занимает третье место в группе А. «Крылья Советов» не набрали ни одного балла за три тура и замыкают таблицу.

(Константин Передерий)

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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