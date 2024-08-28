Гафин: «Здорово, что у молодых воспитанников академии «Динамо» сегодня получилось себя проявить»

Сегодня, 21:50
Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился эмоциями от крупной победы команды над «Крыльями Советов» в матче 3-го тура группового турнира FONBET Кубка России (5:1).
— Какие эмоции от разгромной победы?
— Здорово, что у наших молодых воспитанников академии сегодня получилось себя проявить. Все ребята показали самоотдачу и хороший результат.
— Можно ли сказать, что Виктор Окишор — новая легенда «Динамо»?
— Пока нет, но те, кто интересуется клубом, следит за развитием академии знают, что у Вити большой потенциал.
«Динамо» на данный момент с 6 очками занимает третье место в группе А. «Крылья Советов» не набрали ни одного балла за три тура и замыкают таблицу.
(Константин Передерий)