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Сегодня, 19:20

Член совета директоров «Динамо» Гафин: «Мы очень довольны победой над «Спартаком»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу над «Спартаком» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России (3:0).

«Мы очень довольны победой над «Спартаком», особенно после двух предыдущих поражений. Но не стоит думать о реванше. Нужно думать об игре, характере. Предыдущие игры для нас складывались не очень удачно, очень важно было одержать победу. Надеюсь, что с этим духом мы подойдем к следующей игре с «Факелом», — сказал Гафин.

«Спартак» остается лидером группы D. Красно-белые гарантировали себе первое место в квартете еще после 4-го тура. «Динамо» с 8 очками занимает второе место в группе.

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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