Гафин — о неназначенном пенальти на Тюкавине: «Это смешно»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о неназначенном пенальти в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Зенита» (1:1, пенальти — 5:4).

Евгений Кукуляк не назначил пенальти в ворота хозяев после просмотра видео повтора, где полузащитник «Зенита» Клаудиньо не попал по мячу в своей штрафной, ударив по ноге форварду «Динамо» Константину Тюкавину.

«Отсутсивие пенальти на Тюкавине — это смешно. Или горечь, не знаю... Безобразие!», — заявил Гафин.

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6). И «Краснодар», который переиграл «Ахмат» (3:0).