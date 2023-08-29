Гафин заявил, что поражение от «Спартака» станет уроком для «Динамо»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о поражении от «Спартака» в матче FONBET Кубка России (1:4).

— Стыдно перед болельщиками, так играть нельзя тем более с принципиальным соперником. В начале первого тайма случился провал. Понятно что состав не оптимальный. Те футболисты которые сегодня вышли получили шанс доказать. Они не должны в дальнейшем жаловаться, что не дают играть и так далее. Это должно стать уроком для всей команды.

— В чем основные причины?

— Есть ощущение, что на поле вышли минуте к 30-й.

— Можно назвать этот матч худшим в сезоне или в 2023 году?

— Вам можно.

— Считаете, что нет мотивации на Кубок?

— Такого не должно быть. Мы играем со «Спартаком».

«Спартак» (1-е место) одержал три победы в трех кубковых матчах и набрал 9 очков. «Динамо» занимает второе место с 4 очками.

В следующем матче FONBET Кубка России «Спартак» отправится в гости к «Пари НН» 19 сентября. «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром» в этот же день.