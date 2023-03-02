Гафин заявил, что задача «Динамо» в FONBET Кубке России — добраться до финала

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о задаче бело-голубых в Кубке России.

«У команды стоит задача добраться до финала Кубка. Коллектив об этом знает. Как развивалась ситуация с предложениями «Галатасарая» Захаряну? Был интерес со стороны этого клуба, мы довели информацию до игрока и его представителей. С первой же секунды сторона футболиста, его семья, однозначно сказала, что они не готовы продолжать карьеру в турецком клубе. Лестно, что нашим игроком интересуются большие клубы. Это не первое трансферное окно, когда к Арсену повышенный интерес. Нас это не смущает. Мы разговариваем с футболистом, он все понимает. Во время разговоров мы затрагиваем разные вопросы, включая интерес иностранных клубов. Футболист в первую очередь в ситуации, которая бы устроила и клуб, и самого Арсена, рассматривает вариант продолжения карьеры в одной из европейских лиг», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

В двухматчевой дуэли с самарскими «Крыльями» бело-голубые уступили, перейдя из Пути РПЛ в Путь регионов. Сегодня состоится жеребьевка, которая определит пары команд в 1/2 финала Пути РПЛ и втором этапе 1/4 финала Пути регионов.