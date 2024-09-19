Галактионов: «Конкуренция между Воробьевым и Сулеймановым — рабочая»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Химками» (5:1) прокомментировал конкуренцию между нападающими команды Дмитрием Воробьевым и Тимуром Сулеймановым.

— Конкуренция между Воробьевым и Сулеймановым — рабочая. Слова Шпинева? У каждого человека свое мнение, а тем более, у представителя игрока. Желаю Вадиму здоровья, мы давно с ним знакомы.

— Что сказали команде в раздевалке?

— Нас не совсем устраивала игра в первом тайме. После перерыва мы играли так, как и должны.

— Болельщики просят запись вашей речи в раздевалке.

— Болельщики пусть слушают радио, а меня слушает команда. Все происходящее внутри команды там и остается. Называю это — надо иногда посмотреть ребятам в глаза.