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Сегодня, 21:22

Галактионов: «Конкуренция между Воробьевым и Сулеймановым — рабочая»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Химками» (5:1) прокомментировал конкуренцию между нападающими команды Дмитрием Воробьевым и Тимуром Сулеймановым.

— Конкуренция между Воробьевым и Сулеймановым — рабочая. Слова Шпинева? У каждого человека свое мнение, а тем более, у представителя игрока. Желаю Вадиму здоровья, мы давно с ним знакомы.

— Что сказали команде в раздевалке?

— Нас не совсем устраивала игра в первом тайме. После перерыва мы играли так, как и должны.

— Болельщики просят запись вашей речи в раздевалке.

— Болельщики пусть слушают радио, а меня слушает команда. Все происходящее внутри команды там и остается. Называю это — надо иногда посмотреть ребятам в глаза.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
Михаил Галактионов
Тимур Сулейманов

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