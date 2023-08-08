Галактионов объяснил, почему Дзюба пропустил матч с «Рубином»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос, почему нападающий Артем Дзюба пропустил матч группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Рубина» (1:0).

«Почему не приехал Дзюба? Есть определенные проблемы со здоровьем. Артем их решает вместе с медицинским штабом. Мы надеемся, что он скоро к нам присоединится и будет помогать команде в рамках чемпионата», — сказал Галактионов.

Дзюба после матча 3-го тура РПЛ с ЦСКА (1:4) ушел в раздевалку в сопровождении врача.

В следующем кубковом матче «железнодорожники» на выезде сыграют с «Ростовом» 30 августа, «Рубин» дома примет «Урал» 29-го числа.