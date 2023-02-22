Галактионов: «Дзюба готов играть все 90 минут, но ему надо наладить взаимопонимание с партнерами»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил дебют Артема Дзюбы и Игоря Смольникова за команду в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Спартака» (0:1).

— Вопрос по новичкам. Как оцените их игру?

— Состояние Дзюбы позволяет ему играть весь матч, он цеплялся за мячи. Партнеры за счет него были достаточно активны, поэтому замена ему не требовалась. Когда Артем только пришел в клуб, медобследование показало, что он в находится хорошем состоянии. Другой вопрос, что ему еще нужно наладить взаимодействие с партнерами, но это вопрос времени.

От Игоря Смольникова ожидали определенных нюансов в игре, и сегодня что-то лучше у него получилось, что-то хуже. Мы проговорим, разберем это. И обязательно улучшим.

Дзюба и Смольников перешли в «Локомотив» 8 февраля, оба футболиста подписали контракты с клубом до конца сезона-2022/23.