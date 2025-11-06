Галактионов — о незабитом пенальти Батракова: «Только слова поддержки нашему молодому футболисту»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов игру команды в четвертьфинале пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком» (1:3).

— Отлично сыграл Веселов, спас команду от разгрома. Способен ли он так играть стабильно и постоянно?

— Игровые качества вратарей и полевых мы видим ежедневно. Решение выпустить Веселова сегодня — как раз реакция на это. В чемпионате у нас номер один — Митрюшкин. Считаю, у нас достаточно ровная конкурентная среда в лице Митрюшкина, Лантратова и Веселова.

— Почему решили выпустить Рамиреса?

— Были нюансы по Фассону. Есть моменты по здоровью у Погостнова. Поэтому решили выпустить Рамиреса.

— С чем связано плохое начало первого тайма? Какова была цель на игру?

— Цель — добиваться положительного результата, побеждать. Состав был приближен к основному. Мы ждали агрессивной игры «Спартака». Дома он всегда прессингует. Важно было не терять мяч и быстро его двигать. Как только игра немного выровнялась, у нас стали появляться подходы. Поэтому приняли решение добавить в скорости и выпустить в атаку не столь фактурных, но более быстрых игроков во втором тайме.

— Есть ли у команды небольшой спад после побед над сильными соперниками?

— Надо разделять эти моменты. Матч с «Зенитом» не был плохим по качеству игры. Плюс, не сочтите за оправдание, у нас есть ряд проблем с травмами. Хотелось бы иметь более сбалансированный состав.

— Замена Бакаева связана с его желтой карточкой?

— Тут совокупность: и карточка с фолом, который он сразу сделал — мог получить вторую. И желание выпустить других игроков для того, чтобы оживить атаку.

— Насколько серьезна травма Монтеса?

— Надеюсь, сотрясения удалось избежать. Есть большая гематома. У нас два дня, чтобы привести его в надлежащее состояние. Дали команду всем заниматься этим вопросом.

— Незабитый Батраковым пенальти повлияет на его статус штатного пенальтиста?

— Нет, он наш пенальтист. Одна осечка на это не повлияет. Все надо делать вовремя, и промахиваться с точки — тоже. Только слова поддержки нашему молодому футболисту. Нужно сделать выводы из этой ситуации и идти дальше.

Ответный матч между командами пройдет 26 ноября на «РЖД Арене». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.