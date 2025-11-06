Видео
6 ноября, 22:24

Галактионов — о незабитом пенальти Батракова: «Только слова поддержки нашему молодому футболисту»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов игру команды в четвертьфинале пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком» (1:3).

— Отлично сыграл Веселов, спас команду от разгрома. Способен ли он так играть стабильно и постоянно?

— Игровые качества вратарей и полевых мы видим ежедневно. Решение выпустить Веселова сегодня — как раз реакция на это. В чемпионате у нас номер один — Митрюшкин. Считаю, у нас достаточно ровная конкурентная среда в лице Митрюшкина, Лантратова и Веселова.

— Почему решили выпустить Рамиреса?

— Были нюансы по Фассону. Есть моменты по здоровью у Погостнова. Поэтому решили выпустить Рамиреса.

— С чем связано плохое начало первого тайма? Какова была цель на игру?

— Цель — добиваться положительного результата, побеждать. Состав был приближен к основному. Мы ждали агрессивной игры «Спартака». Дома он всегда прессингует. Важно было не терять мяч и быстро его двигать. Как только игра немного выровнялась, у нас стали появляться подходы. Поэтому приняли решение добавить в скорости и выпустить в атаку не столь фактурных, но более быстрых игроков во втором тайме.

— Есть ли у команды небольшой спад после побед над сильными соперниками?

— Надо разделять эти моменты. Матч с «Зенитом» не был плохим по качеству игры. Плюс, не сочтите за оправдание, у нас есть ряд проблем с травмами. Хотелось бы иметь более сбалансированный состав.

— Замена Бакаева связана с его желтой карточкой?

— Тут совокупность: и карточка с фолом, который он сразу сделал — мог получить вторую. И желание выпустить других игроков для того, чтобы оживить атаку.

— Насколько серьезна травма Монтеса?

— Надеюсь, сотрясения удалось избежать. Есть большая гематома. У нас два дня, чтобы привести его в надлежащее состояние. Дали команду всем заниматься этим вопросом.

— Незабитый Батраковым пенальти повлияет на его статус штатного пенальтиста?

— Нет, он наш пенальтист. Одна осечка на это не повлияет. Все надо делать вовремя, и промахиваться с точки — тоже. Только слова поддержки нашему молодому футболисту. Нужно сделать выводы из этой ситуации и идти дальше.

Ответный матч между командами пройдет 26 ноября на «РЖД Арене». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

1

  • Lars Berger

    У нас незаметно вырос хороший российский тренер. И ведь начинал - с молодежки и с низов... То, что он делает сейчас в "Локомотиве" - достойно Уважения. А все ли помнят гениального Маркуса Гисдоля у руля железнодорожников?)

    06.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Алексей Батраков
    Михаил Галактионов
    Футбол
    ФК Локомотив (Москва)
    ФК Спартак (Москва)
    Материалы сюжета Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов, расписание и результаты, сетка турнира к финалу
    КДК РФС накажет «Спартак» и «Зенит» за поведение болельщиков в Кубке
    Зачем восторгаться футболом «Спартака» против «Локо»? Команда с таким составом должна так играть постоянно
    Станкович выпрашивает увольнение из «Спартака». И его можно понять
    Станкович обыграл Галактионова, Батраков не забил пенальти: кадры победы «Спартака» над «Локо»
    «Я устал от происходящего и хочу домой. Решение — за «Спартаком». Станкович — после победы над «Локо»
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
