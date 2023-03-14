Галактионов: «У Дзюбы и у Гильерме есть противопоказания для игры на синтетике»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о состоянии поля «Акрона», с которым клуб сыграет сегодня, 14 марта, в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Акроном». Специалист также рассказал о состоянии Артема Дзюбы и Маринато Гильерме.

«Искусственное поле? Думаю, условия одинаковые для всех. Будем пытаться показать хороший футбол.

Во-первых, игры через два дня на третий. Есть у Дзюбы и у Гильерме противопоказания для игры на синтетике», — передает слова Галактионова пресс-служба «Локомотива».

Матч «Акрон» — «Локомотив» пройдет сегодня, 14 марта, на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Начало — в 17.30 по московкому времени.