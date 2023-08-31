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Кубок России

Сегодня, 03:06

Галактионов: «Локомотиву» необходимо держать определенную марку, качество игры»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Ростова» (1:2) в матче FONBET Кубка России.

«Первые двадцать минут были хорошими, и моменты, и подходы были определенные. Потом почему-то начали ввязывать в контроль вратаря, начали разыгрывать у своих ворот, очень много ненужных передач назад. Соперник отодвинул игру со своей половины поля, стал активнее навязывать давление. Определенная группа футболистов потеряла нить игры, ни в коем случае не обвиняя их, в данном случае мы констатируем факт, что перестали цепляться за мячи, перестал идти определённый контроль. И те требования, о которых мы говорили, со второго тайма все это вернулось. Определенные моменты были хорошие, и посыл, и движение. Сейчас в раздевалке ребятам сказал, что необходимо играть так с первой секунды вне зависимости от того, кто выходит на поле — основной состав, молодой игрок, либо мы делаем ротацию. Нам необходимо держать определенную марку, качество игры — так, как мы действовали во втором тайме», — цитирует пресс-служба клуба Галактионова.

«Ростов» набрал 6 очков и возглавил группу B. «Локомотив» с 6 очками уступает ростовчанам по дополнительным показателям и занимает вторую строчку.

 
Футболисты &laquo;Ростова&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;Локомотива&raquo;. «Локомотив» снова теряет очки — на этот раз проиграли в Кубке «Ростову». Разницу сделал дублер Комличенко Голенков
Источник: https://www.fclm.ru/news/n/galaktionov-after-rostov-kubok/
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Михаил Галактионов
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