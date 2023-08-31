Галактионов: «Локомотиву» необходимо держать определенную марку, качество игры»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Ростова» (1:2) в матче FONBET Кубка России.

«Первые двадцать минут были хорошими, и моменты, и подходы были определенные. Потом почему-то начали ввязывать в контроль вратаря, начали разыгрывать у своих ворот, очень много ненужных передач назад. Соперник отодвинул игру со своей половины поля, стал активнее навязывать давление. Определенная группа футболистов потеряла нить игры, ни в коем случае не обвиняя их, в данном случае мы констатируем факт, что перестали цепляться за мячи, перестал идти определённый контроль. И те требования, о которых мы говорили, со второго тайма все это вернулось. Определенные моменты были хорошие, и посыл, и движение. Сейчас в раздевалке ребятам сказал, что необходимо играть так с первой секунды вне зависимости от того, кто выходит на поле — основной состав, молодой игрок, либо мы делаем ротацию. Нам необходимо держать определенную марку, качество игры — так, как мы действовали во втором тайме», — цитирует пресс-служба клуба Галактионова.

«Ростов» набрал 6 очков и возглавил группу B. «Локомотив» с 6 очками уступает ростовчанам по дополнительным показателям и занимает вторую строчку.