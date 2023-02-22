Галактионов: «Не «Локомотив» подстроился под Дзюбу, а Дзюба — под «Локомотив». Это важно»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил то, как новичок клуба Артем Дзюба адаптировался к команде.

В среду, 22 февраля форвард дебютировал за железнодорожников в матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Спартака» (0:1).

— «Локомотиву» не хватает сыгранности?

— Вы правильно говорите, что вливание новых футболистов требует времени, а новички появились у нас в расположении команды поздно — за 10 дней до Кубка. Конечно, необходимо время. Но мы прекрасно понимаем, что должны давать результат и нацелены на работу. У нас есть ещё один матч, и мы приложим все силы и умения, чтобы навязать сопернику борьбу и пройти дальше.

— Вопрос по Дзюбе. Именно он подбадривал спортсменов по ходу игры. Есть ли фактор Дзюбы в команде? Может, он уже стал лидером, достоин быть капитаном?

—Ну капитан у нас есть, это Дмитрий Баринов, и это не обсуждается. И он вносит свои аспекты в руководстве внутри, по взаимодействии с тренерским штабом.

Что касается вливания Дзюбы, то не команда подстроилась под него, а он под нее. Это очень важный момент. Он внес необходимые эмоции. У него горят глаза, он хочет работать, играть и решать. То, что сейчас необходимо команде, нужный импульс. Он своей харизматичностью и эмоциональностью дал команде определенные моменты, и пока все идет хорошо. Надеемся, что дальше будет лучше.

— Оцените игру Максима Глушенкова.

— Я уже сказал, что игроки, которые вышли на замену, усилили игру команды. Внесли свежести, скорости, остроты, в том числе и Максим. Хорошие передачи, отыгрыши. Опять же, когда мы готовимся к игре, мы понимаем, кто может дать скорости с первых минут, а кто способен усилить игру команды. Возможно, в следующей игре это будут другие футболисты. Это конкуренция. Я за здоровую конкуренцию. Будет ли он в стартовом составе на вторую игру? У нас еще есть несколько дней. Посмотрим, как он восстановится. Надеюсь, что все будут здоровы. Дальше решим.