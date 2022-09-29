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Кубок России

29 сентября, 09:43

Галактионов — о матче в Краснодаре: «По качеству игры мы провели довольно неплохой матч»

Алина Савинова

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов подвел итоги матча группового этапа Кубка России против «Краснодара» (0:2). Игра прошла 28 сентября.

«Есть итоговый результат, его надо принять. «Краснодар» — с победой. Но по содержанию, по качеству игры мы провели довольно неплохой матч. Как и хозяева, старались играть в футбол. Были у нас хорошие моменты, были и ошибки, которые надо подкорректировать. Что касается пропущенных мячей, то в концовке молодым футболистам надо быть более прагматичными и не допускать таких ошибок, чтобы добиваться результата. Безусловно, более остро нужно действовать в завершающей стадии. В концовке мы попытались заменами освежить игру. Сегодня у нас 19-летний Ярослав Михайлов провел почти всю игру. Можно было и дотерпеть, но надо было понимать, кто на что способен», — цитирует Галактионова пресс-служба клуба.

На данный момент «Нижний Новгород» находится на втором месте в группе (5 очков). «Краснодар» расположился на первой строчке (7 очков). Следующая встреча этих команд состоится 19 октября.

Источник: https://t.me/fcnn52/3599
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
Михаил Галактионов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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