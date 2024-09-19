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Сегодня, 21:55

Галактионов заявил, что хорошо знаком с возможностями Севикяна

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопросы журналистов после матча 4-го тура групповой стадии FONBET Пути РПЛ Кубка России с «Химками» (5:1).

— Вы задали тренд на мощные цитаты после фразы про хищника.

— Это для вас какой-то тренд, но тут нет каких-то ассоциаций относительно других. Если ты выиграл — хочешь побеждать дальше. Когда чувствуешь вкус победы, его хочется еще.

Также тренер железнодорожников поделился мнением о новичке команды, полузащитнике Эдгаре Севикяне.

— Хорошо с ним знаком. Знаю по работе в «Пари НН», я его приглашал из Испании. Знаю и по молодежной сборной. Его качества мне понятны.

«Локомотив» набрал 12 очков и обеспечил себе выход в плей-офф турнира. После этой игры железнодорожники продолжают лидировать в турнирной таблице группы В. У «Химок» 3 балла и третья строчка. Команды играют в одном квартете с «Ростовом» (9) и «Оренбургом» (0).

ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
Эдгар Севикян

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