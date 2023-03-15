Гарре: «Считаю, что нам несколько не повезло в этом матче и в предыдущих»

Сегодня, 20:47
Аргентинский форвард «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА (2:2).
— Мне приходилось больше играть в защите. С первого дня в команде делаю все, чтобы ей помочь.
— Отменили очень красивый гол Бейла. Как можете прокомментировать этот гол?
— Считаю, что нам несколько не повезло в этом матче и в предыдущих. Но к системе, которая есть в футболе, нужно адаптироваться.
— Как привыкли к погодным условиям?
— С каждым разом я чувствую себя лучше. Конечно, нужно прибавлять. Я делаю все, чтобы играть наилучшим образом.
Ответный матч состоится в Москве 5 апреля. Начало — в 19.00 мск.