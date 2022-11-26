Гаврилов не сомневается в победе «Спартака» над «Зенитом» в матче Кубка России

26 ноября, 15:53
Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых в Кубке России против «Зенита».
«Я не думаю, что «Зенит» выиграет. «Спартак» сейчас способен обыграть питерский клуб. Я даже, как-то и не думаю о том, что красно-белые проиграют. А тем более, чтобы «Зенит» в четыре мяча выиграл — это как-то нереально. Позиция команды Семака сейчас больше зависит не только от игры со «Спартаком», а от матча «Крылья Советов» — «Факел», а мы не можем предугадать, как они сыграют», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.
Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 27 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.00 по московскому времени.
«Спартак» лидирует в группе B Кубка России с 12 очками, «Зенит» идет на третьей строчке с 9 очками. В первом круге групповой стадии красно-белые победили со счетом 3:0.
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