Гаврилов не сомневается в победе «Спартака» над «Зенитом» в матче Кубка России

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых в Кубке России против «Зенита».

«Я не думаю, что «Зенит» выиграет. «Спартак» сейчас способен обыграть питерский клуб. Я даже, как-то и не думаю о том, что красно-белые проиграют. А тем более, чтобы «Зенит» в четыре мяча выиграл — это как-то нереально. Позиция команды Семака сейчас больше зависит не только от игры со «Спартаком», а от матча «Крылья Советов» — «Факел», а мы не можем предугадать, как они сыграют», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 27 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.00 по московскому времени.

«Спартак» лидирует в группе B Кубка России с 12 очками, «Зенит» идет на третьей строчке с 9 очками. В первом круге групповой стадии красно-белые победили со счетом 3:0.